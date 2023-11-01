Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев показал неприличный жест болельщикам в Париже

Медведев показал болельщикам средний палец после поражения на турнире в Париже

close
100%
REUTERS/Shannon Stapleton

Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после поражения от болгарина Григора Дмитрова в матче второго круга турнира «Мастерс» в Париже (Франция). Россиянин, уходя с корта, неоднократно показал французской публике свой средний палец.

По ходу матча Медведев вступил в словесную перепалку с болельщиками. Россиянин заявил, что прекратит играть, если на стадионе не утихнет свист.

Матч с Дмитровым завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:7. На турнире в Париже осталось трое россиян. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин сыграют друг с другом в третьем круге, Андрей Рублев встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Дмитров расположился на 17-й позиции (2 060 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Еще один россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции (4 935 очков).

Ранее вторая ракетка мира заявил, что обыгравший его на «Мастерсе» россиянин ничем не удивил.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий