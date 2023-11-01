Теннисист Медведев показал неприличный жест болельщикам в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после поражения от болгарина Григора Дмитрова в матче второго круга турнира «Мастерс» в Париже (Франция). Россиянин, уходя с корта, неоднократно показал французской публике свой средний палец.

По ходу матча Медведев вступил в словесную перепалку с болельщиками. Россиянин заявил, что прекратит играть, если на стадионе не утихнет свист.

Матч с Дмитровым завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:7. На турнире в Париже осталось трое россиян. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин сыграют друг с другом в третьем круге, Андрей Рублев встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Дмитров расположился на 17-й позиции (2 060 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Еще один россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции (4 935 очков).

Ранее вторая ракетка мира заявил, что обыгравший его на «Мастерсе» россиянин ничем не удивил.