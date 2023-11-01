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Телеведущая Кудрявцева о муже-хоккеисте: он считает, что я обезьяна с гранатой

Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем-хоккеистом из-за вождения машины

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igor_makarov25/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

«Я с мужем ездить не могу вообще. Это все! До развода!

Он говорит: «Туда поверни, сюда поверни, тормози, смотри». Он считает, что я обезьяна с гранатой. Это раздражает», — сказала Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Кудрявцева больше 25 лет работает на телевидении. Около четырех лет ведущая встречалась с певцом Сергеем Лазаревым.

Кудрявцева была замужем дважды, прежде чем расписаться с Игорем Макаровым. От первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у нее остался сын Жан. Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Стоит отметить, что Кудрявцева старше своего мужа на 16 лет.

Макаров известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард». Его последним клубом была «Сибирь». Также один год нападающий провел в США, выступая за «Рокфорд АйсХогс».

Ранее российский футболист рассказал о влиянии раннего брака на карьеру.

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