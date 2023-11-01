У задержанного с наркотиками футболиста Бугаева были проблемы с алкоголем

Нурбий Хакунов, первый тренер Алексея Бугаева, говоря о задержании экс-футболиста по подозрению в сбыте наркотиков, рассказал о его проблемах с алкоголем, из-за которых он не сумел построить успешную футбольную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Слышал, что Алексея задержали с наркотиками. Как до этого могло дойти? Ни для кого не секрет, что у него были проблемы с алкоголем. Боролись как могли, но не удалось. В «Краснодар» он приехал уже очень проблемным и почти не играл. Мне жалко, ведь он мог бы играть в сборной, а пошел по такому плохому пути», — заявил Хакунов.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее экс-одноклубник Бугаева допустил, что у него есть проблемы.