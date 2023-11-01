Экс-футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Бывший футболист национальной команды России Алексей Бугаев был задержан с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. Инцидент произошел в ночь на 29 октября. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Пока футболист задержан на семь суток.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бортпроводника под наркотиками.