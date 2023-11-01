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Экс-футболист «Наполи» оценил перспективы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»

Экс-футболист «Наполи» Горетти: Кварацхелии будет сложно выиграть «Золотой мяч»

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Global Look Press

Бывший игрок итальянского «Наполи» Роберто Горетти заявил, что грузинскому футболисту Хвичи Кварацхелии будет сложно стать обладателем «Золотого мяча», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это будет очень сложной задачей. Но все зависит только от него. Не думаю, что многие могли бы поверить, что Модрич когда-нибудь выиграет «Золотой мяч», — сказал Горетти.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

Обладателем «Золотого мяча» 2023 года стал аргентинец Лионель Месси. Кварацхелия по итогам голосования занял 17 место.

Ранее Кварацхелия рассказал о своей мечте.

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