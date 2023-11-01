Тренер «Спартака» рассказал, чему он научился за время работы

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Алексей Жамнов рассказал, что за время работы научился поменьше читать прессу, передает РИА Новости.

«Чему научился за свой период работы тренером? Поменьше читать прессу. Особенно я это понял, когда работал в сборной. Очень много «доброжелателей», — сказал Жамнов.

31 октября «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:1.

В составе красно-белых хет-трик оформил Николай Голдобин. По одной шайбе забросили Джозеф Кин, Максим Цыплаков и Андрей Локтионов. В составе «Нефтехимика» точным броском отметился Андрей Белозеров.

«Спартак» в турнирной таблице Западной конференции занимает второе место, набрав 35 очков. На первой строчке располагается московское «Динамо», имея в активе 36 баллов.

«Нефтехимик» располагается на на девятой строчке в Восточной конференции, имея в активе 25 баллов. Лидирует на Востоке тольяттинская «Лада», набрав 35 баллов.

Ранее хоккейный тренер назвал причины лидерства «Спартака» в КХЛ.