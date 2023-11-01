Отар Кушанашвили назвал имя российской фигуристки, с которой он хочет переспать

Российский фигурист Отар Кушанашвили на YouTube-канале «КАКОВО?!» заявил, что хочет переспать с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Елизавета Туктамышева. Та, с которой я давно хотел переспать. Очень хочется пригласить ее на танец. Будет малейшая возможность вдохнуть запах ее волос — я хочу это сделать», — сказал Кушанашвили.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее Туктамышева выложила фото в платье с глубоким вырезом и голыми плечами.