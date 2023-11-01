Стало известно, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что клуб проиграл петербургскому «Зениту» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России из-за отсутствия мотивации, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы были, наверное, не мотивированы в плане очков из-за того, что знали, какое место займем. Но мы настраивали ребят на хорошую борьбу. Мы старались играть как можно лучше», — сказал Осинькин.

«Зенит» победил со счетом 1:0.

На 60-й минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке. На 87-й минуте Сергеев забил без нарушения правил и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе C, заработав 14 очков. Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в плей-офф турнира. «Крылья Советов» замкнули таблицу, набрав три балла. Команда потеряла шансы на выход из группы.

Ранее калининградская «Балтика» разгромила грозненский «Ахмат».