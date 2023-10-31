Легендарный футболист заявил, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

Бывший футболит национальной команды Германии по футболу Лотар Маттеус прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси. Слова Маттеуса передает Sky Sports.

«В течение всего прошлого сезона Холанд играл лучше, чем Месси. Победа Месси незаслуженная. Но это показывает, что чемпионат мира значит больше, чем что‑либо еще. Для меня Холанд — лучший игрок последних 12 месяцев. Выбор Месси — это фарс, хотя я его фанат», — сказал Маттеус.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Андрей Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч».