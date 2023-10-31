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В ФИФА рассказали, где пройдет чемпионат мира по футболу 2034 года

Президент ФИФА Инфантино: чемпионат мира — 2034 пройдет в Саудовской Аравии

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Саудовская Аравия стала единственной страной, которая подала заявку на проведение чемпионата. Ранее сообщалось, что Австралия решила отказаться от подачи заявки на проведение чемпионата мира 2034 года.

Индонезия и Австралия планировали подать совместную заявку на проведение чемпионат мира — 2034. Индонезия приняла решение отказаться от борьбы за проведение турнира, поддержав заявку Саудовской Аравии.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Португалия и Испания.

Последний мундиаль принимал Катар. В 2022 году чемпионами мира стали футболисты сборной Аргентины, обыграв в решающем матче национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Ранее в РФС сообщили, что не видят возможностей для участия сборной России в ЧМ-2026.

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