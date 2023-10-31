Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч»

Член правления «Зенита», бывший футболист петербургской команды Андрей Аршавин заявил, что нападающий Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Золотой мяч» Месси — справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — заявил Аршавин.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Месси заявил о желании сыграть за «Барселону».