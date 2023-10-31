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Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч»

Экс-игрок «Зенита» Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Член правления «Зенита», бывший футболист петербургской команды Андрей Аршавин заявил, что нападающий Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Золотой мяч» Месси — справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — заявил Аршавин.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Месси заявил о желании сыграть за «Барселону».

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