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Тарасова объяснила кризис в фигурном катании

Тренер Тарасова заявила, что в женском одиночном катании меняется поколение

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями об уровне в женском одиночном катании, отметив, что в этом виде сейчас идет смена поколений. Ее слова приводит Metaratings.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры», — заявила Тарасова.

На прошедшем третьем этапе Гран-при России в Красноярске никто из фигуристок не исполнил элементы ультра-си. Победа досталась ученице Евгения Рукавицына Анне Фроловой, на втором месте оказалась Вероника Яметова, а замкнула тройку лучших дебютантка взрослых стартов Мария Агаева. Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, которая пропустила прошлый сезон из-за травмы, четверные прыжки не исполняла.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова и вице-чемпионка мира – 2021 Елизавета Туктамышева пропускают сезон-2023/2024.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе впервые с 2018 года лишилась медали взрослых стартов.

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