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Плющев о России на ОИ-2026: не очень приличная мина при не очень хорошей игре

Тренер Плющев назвал формальностью включение России в хоккейный турнир ОИ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предварительном включении национальной команды в список участников хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что Международная федерация хоккея (IIHF) сделала это лишь формально.

«Думаю, что это формальность. В общем-то, не очень приличная мина при не очень хорошей игре. Потому что все прекрасно понимают, что должно быть официальное разрешение, какое-то положение. А то, что нас внесли в списки участников безо всяких комментариев, — вы сами понимаете, что по мановению волшебной палочки могут в любой момент все нам перекрыть. Или, наоборот, сказать после 2026 года, как они рады нас видеть, — у них такое бывает», — полагает специалист.

В случае допуска на турнир национальная команда может сыграть в квартете С вместе со сборной США. Россия имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее стала известна позиция НХЛ по участию в Олимпиаде-2026, где может сыграть Россия.

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