Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода камерунского бразильского хавбека Виллиана и нападающего Самюэля Это'О из махачкалинского «Анжи» в лондонский «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что при подписании соглашений с игроками в 2013 году английская сторона совершила некие тайные выплаты российским организациям, не связанным с футболом. На это обратили внимание нынешние владельцы лондонского клуба. При этом отмечается, что Это'О и Виллиан вряд ли были в курсе деталей оформления их трансферов.

Это'О перешел в «Челси» на правах свободного агента, за Виллиана «синие» заплатили €35,5 млн.

В мае 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший «Челси» с лета 2003-го, продал команду консорциуму Тодда Боэли.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. Бизнесмен продал клуб в 2022 году.

Ранее была названа команда года по версии France Football.