Российский тренер не уверен в очередном чемпионстве «Зенита»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что не уверен в победе петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24, передает «Спорт-Экспресс».

«Верю ли я в чемпионство «Краснодара»? Пока нет. Впрочем, и в очередном чемпионстве «Зенита» полной уверенности нет. Сложно сохранить мотивацию, когда пять лет подряд выигрываешь золотые медали», — сказал Билялетдинов.

В 13-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» 2:1. В свою очередь, «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, уступив в гостях московскому ЦСКА 0:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. Второе место занимает «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.