Экс-наставник сборной России назвал Месси своим кумиром

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Прославленный специалист заявил, что является кумиром 36-летнего форварда.

«Я буду субъективен — для меня однозначно Месси является буквально всем, он феерический игрок. То, что делает Месси, не может больше никто. Это мой кумир, поэтому я отдаю пальму первенства ему. Думаю, что его восьмой «Золотой мяч» вполне объективен и справедлив. Он чемпион мира, причем именно его игра определила успех аргентинской сборной на ЧМ-2022. Для «ПСЖ» его фигура тоже была культовой. Сейчас он в Америке, забивает. Многие надо мной посмеются и скажут, что кому там забивать, но свою работу Месси делает там качественно. Его фигура из разряда вон, выдающаяся», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Борис Игнатьев назвал слабое место Килиана Мбаппе.