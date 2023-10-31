Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-наставник сборной России назвал Месси своим кумиром

Тренер Игнатьев заявил, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч — 2023»

close
100%
Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Прославленный специалист заявил, что является кумиром 36-летнего форварда.

«Я буду субъективен — для меня однозначно Месси является буквально всем, он феерический игрок. То, что делает Месси, не может больше никто. Это мой кумир, поэтому я отдаю пальму первенства ему. Думаю, что его восьмой «Золотой мяч» вполне объективен и справедлив. Он чемпион мира, причем именно его игра определила успех аргентинской сборной на ЧМ-2022. Для «ПСЖ» его фигура тоже была культовой. Сейчас он в Америке, забивает. Многие надо мной посмеются и скажут, что кому там забивать, но свою работу Месси делает там качественно. Его фигура из разряда вон, выдающаяся», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Борис Игнатьев назвал слабое место Килиана Мбаппе.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий