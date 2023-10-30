Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2023 года.

Главным претендентом является форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. На втором месте располагается норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лучших замыкает форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее организатор «Золотого мяча» объяснил непопадание Криштиану Роналду в список номинантов.