Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»

Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

close
100%
Fifa Ballon d'Or/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2023 года.

Главным претендентом является форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. На втором месте располагается норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лучших замыкает форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее организатор «Золотого мяча» объяснил непопадание Криштиану Роналду в список номинантов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий