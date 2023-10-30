В Краснодаре футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку

Во время матча любительской лиги AFL в Краснодаре произошел скандальный инцидент с избиением арбитра.

Защитник клуба «Тлюстенхабля» Антон Галон ударил судью, который показал ему желтую карточку в матче с «Изумрудом». После удара арбитр упал на газон. Встреча была остановлена, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение. Арбитр пришел в себя после помощи медицинского персонала.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту этого инцидента.

«В полицию Краснодара с заявлением о нанесении телесных повреждений обратился 33-летний мужчина, участвовавший в спортивном мероприятии на улице Московской. С его слов, один из спортсменов, участвовавших в матче, нанес ему удар в область головы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается степень причиненного ему вреда здоровью. С учетом этого будет принято законное процессуальное решение», — заявили в МВД Краснодара.

Ранее сообщалось, что футболист «Милана» пропал без вести.