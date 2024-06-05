В Раде забеспокоились из-за «хамства» Зеленского в адрес Китая

Хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Такое мнение в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе выразил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передает РИА Новости.

Депутат назвал причинами такого поведения украинского лидера его «звездную болезнь» и окружение, которое не дает ему «мыслить трезво». Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать «хамским тоном».

«Если КНР видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с Пекином относительно любых вариантов сотрудничества», — предупредил Арьев.

2 июня Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По его словам, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

31 мая стало известно, что Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта России и Украины. По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на мероприятии не будет представлена Россия.

В МИД КНР подтвердили эту информацию, заявив, что Пекину «трудно участвовать в этой встрече» из-за «разрыва» между повесткой, ожиданиями Китая и ожиданиями международного сообщества. Москву на конференцию не пригласили, объяснив это ее неоднократными отказами от участия в саммите.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины».