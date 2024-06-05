Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде забеспокоились из-за «хамства» Зеленского в адрес Китая

Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес Китая дорого обойдется Украине

close
100%
Edgar Su/Reuters

Хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Такое мнение в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе выразил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передает РИА Новости.

Депутат назвал причинами такого поведения украинского лидера его «звездную болезнь» и окружение, которое не дает ему «мыслить трезво». Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать «хамским тоном».

«Если КНР видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с Пекином относительно любых вариантов сотрудничества», — предупредил Арьев.

2 июня Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По его словам, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

31 мая стало известно, что Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта России и Украины. По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на мероприятии не будет представлена Россия.

В МИД КНР подтвердили эту информацию, заявив, что Пекину «трудно участвовать в этой встрече» из-за «разрыва» между повесткой, ожиданиями Китая и ожиданиями международного сообщества. Москву на конференцию не пригласили, объяснив это ее неоднократными отказами от участия в саммите.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами