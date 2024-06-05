В Нытве молния ударила в ребенка во время рыбалки

В Пермском крае 14-летний мальчик вместе с отцом прятался от грозы под деревом во время рыбалки, в школьника ударила молния. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 3 июня на берегу реки Кама вблизи поселка Усть-Нытва. 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом. Во время грозы и сильного ливня мужчина и подросток укрылись в лесополосе, в ствол дерева, под которым находился несовершеннолетний, ударил разряд молнии.

Спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Богородском районе Нижегородской области семейная пара пострадала от удара молнии во время лодочной прогулки. Семейная пара каталась на резиновой лодке по Оке, в какой-то момент в 42-летнего мужчину, державшегося за мотор, ударила молния. Разряд пробил резиновое судно, супруге мужчины удалось добраться на полуспущенной лодке до берега. Ей навстречу попались рыбаки, которые оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков. Мужа россиянки спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее молния ударила в трех детей, отдыхавших на пляже.