В украинском регионе поврежден объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект и линия электропередачи повреждены в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали.

В ночь на 5 июня воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области три раза. В настоящее время сирены звучат по всей территории Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.