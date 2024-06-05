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В Белом доме заявили, что американское оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы»

Салливан заявил, что прибывающее из США оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы»

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Kevin Lamarque/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинским военным удалось укрепить позиции в ряде ключевых районов после возобновления поставок американского оружия. Об этом он сказал во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «оказались в глубокой яме» из-за того, что конгресс США в течение продолжительного времени не одобрял выделение дополнительной военной помощи Украине.

«ВСУ выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», — заявил помощник президента США. Он отметил, что прежде всего это касается обстановки к северу от Харькова.

Салливан также заявил о новом пакете военной помощи Киеву, о котором США объявят в ближайшие недели.

3 июня верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков (почти $6 млрд).

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Он посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.

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