Израильские военные пострадали в результате взрыва на базе

Около девяти военнослужащих пострадали в результате взрыва оружия на военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Инцидент произошел 4 июня. Два человека получили серьезные ранения, двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести и еще пятеро — легкие ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

4 июня президент США Джо Байден заявил в интервью журналу Time, что Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам.

Американский лидер также отметил, что у него с Нетаньяху есть «крупные разногласия» в вопросах двухгосударственного решения конфликта Палестины и Израиля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.