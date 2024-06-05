На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первые сирены начали звучать в 07:13 (совпадает с мск) и в течение двух минут охватили все регионы.

Вечером 4 июня воздушная тревога также объявлялась по всей Украине.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.