Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

«Рен ТВ»: ДТП с участием пяти машин произошло в деревне Чириково

close
100%
Depositphotos

Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «Рен ТВ».

Все случилось в деревне Чириково в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). На дороге столкнулись сразу автобус, грузовик и три легковушки.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого в столице случилось крупное ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент произошел на Симферопольском шоссе, возле деревни Перхурово. На кадрах с места происшествия заметна крупная машина, около которой лежит смятый мотоцикл. Еще несколько легковых автомобилей получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, жив. О том, получил ли он травмы и были ли еще пострадавшие, не сообщается. Подробности аварии также отсутствуют. Ситуация на дороге стала причиной серьезной пробки.

2 июня в Челябинске три фуры перекрыли дорогу из-за ДТП на трассе «Москва — Челябинск». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего врезался в автомобиль с полуприцепом. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

Ранее лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами