На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «Рен ТВ».

Все случилось в деревне Чириково в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). На дороге столкнулись сразу автобус, грузовик и три легковушки.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого в столице случилось крупное ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент произошел на Симферопольском шоссе, возле деревни Перхурово. На кадрах с места происшествия заметна крупная машина, около которой лежит смятый мотоцикл. Еще несколько легковых автомобилей получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, мужчина, управлявший мотоциклом, жив. О том, получил ли он травмы и были ли еще пострадавшие, не сообщается. Подробности аварии также отсутствуют. Ситуация на дороге стала причиной серьезной пробки.

2 июня в Челябинске три фуры перекрыли дорогу из-за ДТП на трассе «Москва — Челябинск». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего врезался в автомобиль с полуприцепом. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

Ранее лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки.