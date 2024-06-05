В США назвали условия для предоставления Украине кредита на $50 млрд

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России, если страны Европейского союза продлят антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документ ЕС.

По данным издания, предложение американской стороны изложено в документе, которое рассмотрят на виртуальной встрече министров финансов ЕС 5 июня.

Согласно документу, точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен Украине напрямую или через посредника, например Всемирного банка, министрам еще предстоит определить.

5 июня глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

По словам министра, идея о предоставлении Украине кредита за счет использования доходов с замороженных российских активов пользуется значительной поддержкой в странах «Большой семерки».

Ранее США расширили список антироссийских санкций.