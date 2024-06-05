Стало известно о попытках ВСУ маскировать военных и технику под Купянском

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области пытаются замаскировать военных и технику, но безуспешно. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за минувшие сутки российские военные нанесли несколько ударов по скоплениям вооружения и военной техники противника. Также удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска.

Марочко добавил, что ВС РФ 4 июня смогли уничтожить несколько объектов противника, на которых ВСУ находились менее суток.

До этого стало известно, что российские «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюме Харьковской области. База украинских десантников была оборудована на территории туберкулезного диспансера №4 на западе Изюма.

Ранее во Львовской области Украины зафиксировали повреждение военного аэродрома.