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Бразильский футболист сравнил Россию со своей страной

Футболист «Динамо» Бителло заявил, что не слышал про медведей в России

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о своей адаптации в команде и впечатлениях от России. Слова футболиста передает «Чемпионат».

«В России намного холоднее, чем в Бразилии. Но я уже адаптировался, сыграл много игр. Каких-то сложностей нет — адаптируюсь и к погоде, и к команде, и к одноклубникам. Очень счастлив здесь находиться. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал», — сказал Бителло.

После перехода из «Гремио» Бителло провел шесть матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет €8 млн. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее лидер «Динамо» отказался от общения с журналистами.

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Футбол. Чемпионат России
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