Украинский футболист: я не хочу, чтобы надо мной смеялись из-за языка моей страны

Бывший футболист сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что ему удобнее разговаривать на русском языке. Слова Алиева передает ua.tribuna.com.

«Я могу пытаться разговаривать по-украински, но я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Мне удобно разговаривать на русском. Я всегда на нем разговаривал. Я всегда разговаривал на русском. Никто не заставит меня говорить по-украински», — сказал Алиев.

Алиев перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины он провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее Алиев вспомнил, как за ночь проиграл более $100 тысяч.