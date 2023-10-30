Поражение «Спартака» от «Факела» отказались называть сенсацией из-за поля

Футбольный эксперт и тренер Андрей Гордеев заявил, что поражение московского «Спартака» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от воронежского «Факела» не стало сенсацией, а также объяснил, почему красно-белые проиграли. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Поле было очень тяжелое, и надо было быть очень внимательными к этому. Такой газон давал больше преимущества хозяевам, что игра и показала. «Спартак» не сумел вылезти из вязкого поля. Плюс мы знаем, что «красно-белых» сейчас лихорадит с участием и неучастием в матчах лидеров команды», — заявил Гордеев.

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Первый мяч красно-белые пропустили с пенальти — он был назначен за фол со стороны защитника Срджана Бабича, который за это нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. С 11-метровой отметки отличился Евгений Марков. Автором второго мяча воронежцев стал Максим Максимов.

После 13 туров «Спартак» имеет в активе 20 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Факел» расположился на 12 месте, набрав 15 очков.

Ранее игру «Спартака» назвали полной импотенцией.