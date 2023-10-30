Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поражение «Спартака» от «Факела» отказались называть сенсацией из-за поля

Тренер Гордеев назвал тяжелым поле в матче «Факела» и «Спартака»

close
100%
«ФК «Спартак-Москва»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Футбольный эксперт и тренер Андрей Гордеев заявил, что поражение московского «Спартака» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от воронежского «Факела» не стало сенсацией, а также объяснил, почему красно-белые проиграли. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Поле было очень тяжелое, и надо было быть очень внимательными к этому. Такой газон давал больше преимущества хозяевам, что игра и показала. «Спартак» не сумел вылезти из вязкого поля. Плюс мы знаем, что «красно-белых» сейчас лихорадит с участием и неучастием в матчах лидеров команды», — заявил Гордеев.

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Первый мяч красно-белые пропустили с пенальти — он был назначен за фол со стороны защитника Срджана Бабича, который за это нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. С 11-метровой отметки отличился Евгений Марков. Автором второго мяча воронежцев стал Максим Максимов.

После 13 туров «Спартак» имеет в активе 20 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице. «Факел» расположился на 12 месте, набрав 15 очков.

Ранее игру «Спартака» назвали полной импотенцией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий