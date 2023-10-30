Соболева не стали осуждать за отказ от общения с журналистами

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов выступил в поддержку нападающего красно-белых Александра Соболева, который после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от воронежского «Факела» отказался от общения с журналистами. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Журналисты тоже должны иметь этикет. Они должны писать то, что на самом деле есть. А не просто выдумывать и высасывать из ничего новости или еще что-то», — заявил Тарханов.

Причиной отказа стало не поражение команды в матче, а тот факт, что журналисты пишут инсайды про взаимоотношения форварда с главным тренером Гильермо Абаскалем. 18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» отстранил от тренировок с командой Соболева из-за нарушения им дисциплины.

28 октября Соболев провел полный матч против «Факела». Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Ранее Абаскаль жестко заступился за Соболева перед журналистом.