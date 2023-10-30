Игру ЦСКА в матче с «Краснодаром» назвали безукоризненной

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром» армейская команда превзошла себя.

«ЦСКА превзошел себя в матче с «Краснодаром», такие игры вообще редко когда получаются. Все вели себя очень грамотно на футбольном поле, безукоризненно просто. Но игра на игру не приходится — в следующем матче с «Оренбургом» может армейцам и потяжелее быть. Результата можно добиться только тогда, когда выходишь на игру как на последнюю. А если выходить на поле и беречь себя, то ничего не добиться», — заявил Пономарев.

Встреча ЦСКА — «Краснодар» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее Владимир Пономарев предрек крах «Краснодару» после первой неудачи в сезоне.