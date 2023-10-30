Семин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что «Краснодар» в матче со столичным ЦСКА, который прошел в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершился победой армейцев со счетом 1:0, показал хороший футбол, однако «быкам» не хватило реализации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу, много боролись, выигрывали много единоборств, хорошо действовали в обороне, плюс блестящая игра Игоря Акинфеева», — заявил Семин.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, за счет чего ЦСКА обыграл «Краснодар».