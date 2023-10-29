Роналду и Макгрегор провели битву взглядов в Саудовской Аравии

Португальский футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор провели символическую битву взглядов перед боксерским поединком между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, передает «Чемпионат».

После битвы взглядов футболист и боец засмеялись и пожали друг другу руки.

Десятираундовый бой между Фьюри и Нганну прошел в Эр-Рияде 28 октября и завершился триумфом Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету 35‑летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. В активе 37‑летнего Нганну 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) при трех поражениях. Этот поединок стал для камерунцем дебютным в боксе.

Ранее украинский боксер Усик оскорбил Фьюри.