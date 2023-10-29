«Сочи» проиграл «Пари НН» в матче РПЛ

Нижегородский «Пари НН» обыграл «Сочи» в матче Российский премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Николай Калинский. Он забил на 38-й минуте.

«Сочи» не смог реализовать два пенальти по ходу матча. На 68-й минуте пенальти не забил Ванья Дркушич, а уже в компенсированное время Кристиан Нобоа не смог сравнять счет с 11-метровой отметки.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает шестое место, набрав 20 очков. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, набрав девять очков.

В РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 28 баллов, второе место занимает «Зенит» (26), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (22).

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Сочи» на своем поле сыграет с московским «Динамо». Команды выйдут на поле 6 ноября. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

Ранее игру московского «Спартака» назвали полной импотенцией.