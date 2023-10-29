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Организатор «Золотого мяча» объяснил непопадание Роналду в список номинантов

Роналду не номинирован на «Золотой мяч» из-за того, что не блистал на ЧМ

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Главный редактор France Football Винсент Гарсия рассказал, что комитет, занимающийся списком номинантов на вручение премии «Золотой мяч», даже не рассматривал кандидатуру португальца Криштиану Роналду. Об этом он заявил TZ.

«Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге.

Тем не менее Криштиану остается великим игроком», — сказал Гарсия.

Роналду в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре провел пять матчей, забив один мяч с пенальти. В то время как Лионель Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины, забил семь мячей и был признан лучшим игроком турнира.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

По версии портала Goal в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входят Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Но именно аргентинца называют главным фаворитом.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее Константин Тюкавин назвал футболиста, которому он бы вручил «Золотой мяч».

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