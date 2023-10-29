Ученица Тутберидзе не смогла попасть на подиум этапа Гран-при России в Красноярске

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования у девушек. Победительницей стала 18-летняя российская фигуристка Анна Фролова. Второе место заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призеров замкнула 15-летняя Мария Агаева, которая была лидером после исполнения короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины.

Анна Фролова, 215,55 балла.

Вероника Яметова, 211,29.

Мария Агаева, 208,91.

Елизавета Куликова, 208,74.

Майя Хромых, 193,22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Дмитрий Алиев стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию.