Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученица Тутберидзе не смогла попасть на подиум этапа Гран-при России в Красноярске

Фролова выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования у девушек. Победительницей стала 18-летняя российская фигуристка Анна Фролова. Второе место заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призеров замкнула 15-летняя Мария Агаева, которая была лидером после исполнения короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины.

  1. Анна Фролова, 215,55 балла.
  2. Вероника Яметова, 211,29.
  3. Мария Агаева, 208,91.
  4. Елизавета Куликова, 208,74.
  5. Майя Хромых, 193,22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Дмитрий Алиев стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий