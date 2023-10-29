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Титов рассказал, что нужно сделать Абаскалю, чтобы быть настоящим мужиком

Титов: если Абаскаль настоящий мужик, то пусть показывает результат

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что красно-белым надо будет зимой делать выводы о работе главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать? Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы», — сказал Титов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

По ходу сезона у Абаскаля произошел конфликт с нападающим Александром Соболевым, о чем сообщал журналист Иван Карпов. Игрок был отстранен от тренировок, но позже его вернули к работе с командой.

Ранее игру «Спартака» назвали полной импотенцией.

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