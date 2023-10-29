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Быстров назвал форварда «Спартака» «инвалидом»

Экс-футболист Быстров обвинил Абаскаля в поражении от «Факела» в РПЛ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль виноват в поражении от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Странные слова Абаскаля, что он гордится своей командой. В Воронеже мы видели одну команду — «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли.

Абаскаль сам слил эту игру. Двойная замена, когда он убрал Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости.

Соболев весь матч передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так в футбол играть нельзя. Смотрел весь матч, у него не было ни одного рывка», — заявил Быстров.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее Зарема рассказала, для чего бы подошло поле, на котором проиграл «Спартак».

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