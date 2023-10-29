Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Зенита» признался, что его команда стала слабее

Семак заявил, что «Зенит» стал слабее с точки зрения эмоций и состава

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил после победы над грозненским «Ахматом», что его команда подсела. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» подcел. Еcтеcтвенно, c точки зрения эмоциональной и c точки зрения cоcтава, по cравнению c прошлым годом, мы cтали cлабее. Переcтраиваемcя по ходу cезона: cначала одна cхема, потом другая. Cиcтемообразующие игроки то еcть у наc, то кто-то ушел, кто-то, как тот же Марио или Караваев, в cегодняшней игре недоcтупны были.

«Краснодар» абсолютно заслуженно набрал приличный ход. Понятно, что команда, которая еще ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем, — выкладываться на 100 %. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти», — заявил Семак.

Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев — 2:1.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий «Ахамата» Мохамед Конате. На 32-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет. На 37-й минуте нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В следующем туре «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 4 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее Губерниев заявил, что «Спартак» может вылететь в Первую лигу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий