Тренер «Зенита» признался, что его команда стала слабее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил после победы над грозненским «Ахматом», что его команда подсела. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» подcел. Еcтеcтвенно, c точки зрения эмоциональной и c точки зрения cоcтава, по cравнению c прошлым годом, мы cтали cлабее. Переcтраиваемcя по ходу cезона: cначала одна cхема, потом другая. Cиcтемообразующие игроки то еcть у наc, то кто-то ушел, кто-то, как тот же Марио или Караваев, в cегодняшней игре недоcтупны были.

«Краснодар» абсолютно заслуженно набрал приличный ход. Понятно, что команда, которая еще ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем, — выкладываться на 100 %. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти», — заявил Семак.

Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев — 2:1.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий «Ахамата» Мохамед Конате. На 32-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет. На 37-й минуте нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

В следующем туре «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 4 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с воронежским «Факелом».

