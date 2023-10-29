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Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу проиграл на турнире в Москве

Боксер Папин уступил Асбарову единогласным решением судей на турнире в Москве

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Boxing911.ru

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин проиграл соотечественнику Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся 28 октября в Москве на «ЦСКА Арене» в рамках главного события шоу «Однажды в ринге». Асбаров победил единогласным судейским решением по итогам десяти раундов (96-93, 99-90, 98-91).

До боя в активе 36-летнего Папина было 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге. До решения об исключении россиян из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) он занимал первую строчку и был обязательным претендентом на титул в первом тяжелом весе.

Мастер спорта международного класса по боксу Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырех поединках.

В ночь на 29 октября по московскому времени пройдет главный боксерский поединок 2023 года, в котором встретятся два супертяжеловеса — Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Фьюри провел битву взглядов с Роналду.

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