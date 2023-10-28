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Тренер «Факела» Ташуев назвал «Спартак» тряпкой

Тренер «Факела» Ташуев сравнил «Спартак» с красной тряпкой

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Александр Гальперин/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев после победы над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал красно-белых красной тряпкой. Слова Ташуева передает «Матч ТВ».

«Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца. «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому ее надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников», — сказал Ташуев.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее Гильермо Абаскаль рассказал, почему «Спартак» проиграл «Факелу».

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