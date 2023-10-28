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Акинфеев заявил, что современные журналисты ищут среди игроков дурака

Капитан ЦСКА Акинфеев: у каждого футболиста есть возможность не жить в соцсетях

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Кадр из видео/teamrussia/Youtube

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал социальные сети в открытом письме, опубликованном на Sports.ru.

«Когда я начинал, соцсетей не существовало. Даже журналистика была другой: ручка и блокнотик, а диктофон считался роскошью. Ты понимал, что не будет подвоха. Сейчас после игры — 25 камер. Кто‑то хочет задеть, кто‑то специально задает дурацкие вопросы и ищет дурака, который попадется.

Так же и c cоцcетями. Для меня это меcто, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 — о том, что ты лоханулcя и пропуcтил. Таков мой футбольный опыт. Но мне и так понятно, что я ошибcя. Зачем выcлушивать издевки? У каждого cпортcмена еcть возможноcть не жить в cоцcетях. Иначе вы погрузитеcь не в cвою, а в чужую жизнь», — написал футболист.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 749 матчей за красно-синих, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Ранее Акинфеев назвал самый тяжелый момент в карьере.

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