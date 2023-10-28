Игру против Овечкина назвали «тяжелой битвой до конца»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери назвал игру против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «тяжелой битвой». Его слова приводит пресс-служба «Уайлд».

«Мы играли друг против друга довольно много раз, и он много забивал мне. Каждый раз я чувствую, что мне нужно остановить его, верно? Но я также хочу ловить броски других ребят. Это было как в старые добрые времена. Тяжелая битва до конца», — заявил вратарь.

Овечкин играл против канадского голкипера 46 раз и забросил 27 шайб. Флери много лет выступал за «Питтсбург Пингвинз», соперника «Вашингтона» по Столичному дивизиону.

Матч «Кэпиталз» и «Уайлд» прошел в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 3:2. У победителей голами отметились Том Уилсон, Дилан Строум и Джон Карлсон. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали в актив по результативной передаче.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Марко Росси и Райан Хартман.

«Вашингтон» набрал семь очков в семи матчах и ушел с последнего места в таблице Восточной конференции, поднявшись на 12-ю строчку. «Миннесота» (8 очков) идет седьмой на Западе.

Ранее Овечкина призвали не дергать из-за рекорда Гретцки.