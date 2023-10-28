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Экс-президент ОКР поддержал предложение включить белорусские клубы в РПЛ

Бывший президент ОКР Жуков считает, что клубы из Белоруссии можно включить в РПЛ

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Официальный сайт ФК «Минск»

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении футбольных клубов из Белоруссии в состав участников чемпионата России по футболу, заявив, что в Белоруссии есть интересные команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Интересное предложение. Можно посмотреть на участие белорусских клубов в РПЛ. Там есть сильные команды», — сказал Жуков.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 57 очков после 23 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее белорусские клубы призвали не пускать в чемпионат России по футболу.

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