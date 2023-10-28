Боец Аллазов назвал фаворита поединка между Штырковым и Минеевым

Боец ONE FC Чингиз Аллазов поделился ожиданиями от поединков Владимира Минеева и Ивана Штыркова, отметив разносторонность Минеева, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне было бы интересно посмотреть бой по правилам ММА. Он в следующем году. А пока нас ждет бой по кикбоксингу. Здесь, конечно, школа и база у Минеева сильнее. Он разностороннее, нежели Штырков», — сказал Аллазов.

Также Аллазов пожелал удачи обоим спортсменам, отметив, что Минеев является фаворитом.

В сентябре глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал два поединка между Минеевым и Гаджиевым. Первый пройдет по правилам кикбоксинга, а второй — по правилам MMA.

18 ноября 2022 года в Москве Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Ранее Минеев рассказал, когда закончится его служба в зоне СВО.