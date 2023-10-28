Рублев раскрыл секрет победы в матче против Зверева на турнире в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира в Вене, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это был очень тяжелый матч. Мне повезло, что я взял пару отличных розыгрышей в первом сете и сделал ранний брейк. Это придало мне большую уверенность», — сказал Рублев.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия). В полуфинал ранее также вышел россиянин Даниил Медведев. Он в своем матче переиграл соотечественника Карена Хачанова и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В рейтинге ATP Рублев располагается на пятой позиции, набрав 4 765 очков. Зверев 10-й (3 460 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

Ранее российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Вене.