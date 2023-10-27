Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов ответил, кому бы в этом году отдал «Золотой мяч». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой. Кто войдет в тройку лучших? Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале», — сказал Смолов.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

По версии портала Goal в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей являются Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Но именно аргентинца называют главным фаворитом.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее в России заявили, что Месси не достоин «Золотого мяча» в этом сезоне.