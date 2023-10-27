Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Промес не поехал со «Спартаком» на матч против «Факела»

Нападающий «Спартака» Промес не сыграет с «Факелом»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес остался в Москве и не поехал с командой на выездной матч против воронежского «Факела». Об этом сообщает Metaratings.

Матч «Факела» и «Спартака» состоится 28 октября. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

После 12 туров РПЛ «Спартак», набрав 20 очков, делит четвертое место с «Локомотивом». В прошлом туре москвичи обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

Ранее отъезд капитана «Спартака» в Европу назвали фантастикой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий