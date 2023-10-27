Промес не поехал со «Спартаком» на матч против «Факела»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес остался в Москве и не поехал с командой на выездной матч против воронежского «Факела». Об этом сообщает Metaratings.

Матч «Факела» и «Спартака» состоится 28 октября. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

После 12 туров РПЛ «Спартак», набрав 20 очков, делит четвертое место с «Локомотивом». В прошлом туре москвичи обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

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