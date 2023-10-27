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Акинфеев назвал самый тяжелый момент в карьере

Игорь Акинфеев назвал самым тяжелым моментом в карьере ЧМ — 2014 в Бразилии

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РИА «Новости»

Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал о самом сложном этапе своей карьеры, который пришелся на чемпионат мира — 2014 в Бразилии. Его слова приводит Sports.ru.

«Когда я пропустил тот самый мяч от Южной Кореи, еще лежа в воротах, понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий», — заявил голкипер ЦСКА.

Акинфеев вспомнил, что после турнира на протяжении месяца не появлялся в людных местах и психологически прорабатывал эту ситуацию.

«Еcли бы я не отпуcтил 2014-й, то cошел бы c ума где-нибудь в Кащенко. И закончил c футболом. Но я вернулcя», — отметил вратарь. Он подчеркнул, что из-за ошибок не нужно превращатьcя в размазню, важно уметь преодолевать трудноcти.

На чемпионате мира — 2014 сборная России под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не смогла преодолеть групповой этап. Россияне сыграли вничью с Алжиром (1:1) и Южной Кореей (1:1), а также уступили Бельгии (0:1).

Акинфеев в составе сборной России провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.

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